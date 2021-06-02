В Раде зарегистрировано 2 проекта постановления по ситуации в Беларуси, до конца недели депутаты могут рассмотреть данный вопрос, - Мережко

Верховная Рада может до конца текущей пленарной недели рассмотреть проект постановления по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы примем проект постановления сегодня (2 июня. - Ред.) на заседании комитета, то завтра или послезавтра можем внести его в зал (пленарных заседаний Рады для рассмотрения. - Ред.)", - сказал Мережко.

Он уточнил, что членам комитета предложат рассмотреть оба зарегистрированных в Раде проекта постановлений по поводу ситуации в Беларуси. Так, соавторами первого из них (№5560) выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Второй документ (№5597) о заявлении парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске был зарегистрирован в Раде 2 июня, его инициаторами выступили трое представителей монобольшинства - Александр Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.

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Как объяснил Мережко, второй вариант документа был наработан с связи с необходимостью "найти такие формулировки, которые были бы юридически корректными, эффективно выражали официальную позицию, и позволили бы заручиться максимальной поддержкой депутатов".

"Кроме того, надо учитывать также позицию Евросоюза, поскольку мы стремимся вступить в ЕС", - добавил он.

Вместе с тем на вопрос, почему в проекте постановления №5597 нет призыва ввести санкций против деятелей режима Лукашенко, Мережко ответил, что "применение санкций - это, прежде всего, компетенция Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)".

Комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества является главным при подготовке проекта постановления по поводу ситуации в Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.