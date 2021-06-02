В результате несчастного случая умер майор 95-й ОДШБр Сергей Тугарин
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В результате несчастного случая умер майор Тугарин Сергей Валерьевич.
Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С глубоким прискорбием сообщает...
В результате несчастного случая умер майор Тугарин Сергей Валерьевич.
Настоящий офицер, участник боевых действий на востоке Украины, надежный друг и специалист своего дела.
Командование и весь личный состав бригады выражает искренние соболезнования семье и близким умершего и разделяет боль тяжелой утраты", - рассказали в бригаде.