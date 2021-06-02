Во время школьной экскурсии на Львовщине погиб шестиклассник
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Ученик 6-го класса одной из школ Львова погиб во время экскурсии к водопаду в селе Каменка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6-го класса львовской школы слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении.