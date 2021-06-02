Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За последние полтора месяца нардеп задекларировал покупку трех серий облигаций внутригосударственного займа на общую сумму 18207829 грн.
Эта сумма в 37 раз превышает его заработную плату как народного депутата в 2020 году.
Сумма потраченных на покупку облигаций средств также в 2 раза превышает общий годовой доход всех членов семьи нардепа за предыдущий год.
Народный депутат Герус возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его деятельность СМИ связывают с интересами группы "Приват", однако сам нардеп какую-либо связь отрицает.
Он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуги народа" Владимира Зеленского. До избрания народным депутатом возглавлял одну из общественных организаций. До этого работал чиновником НКРЭКУ.