Российский суд арестовал на 2 месяца снятого с самолета оппозиционера Пивоварова

Первомайский суд Краснодара в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР, утверждающего, что фигурант дела об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной, не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, якобы "может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью: посягательством на основы конституционного строя, обороноспособность и безопасность государства".

Срок содержания под стражей установлен до 31 июля 2021 года включительно. Прокуратура ходатайство следствия об избрании меры пресечения поддержала.

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Ранее сообщалось, что оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России.

"Дело в отношении Пивоварова возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной), его допросили в СК в качестве подозреваемого", - сообщила ранее юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.