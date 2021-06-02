Российский суд арестовал на 2 месяца снятого с самолета оппозиционера Пивоварова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР, утверждающего, что фигурант дела об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной, не имеет постоянного места жительства в Краснодаре, якобы "может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью: посягательством на основы конституционного строя, обороноспособность и безопасность государства".
Срок содержания под стражей установлен до 31 июля 2021 года включительно. Прокуратура ходатайство следствия об избрании меры пресечения поддержала.
Ранее сообщалось, что оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России.
"Дело в отношении Пивоварова возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной), его допросили в СК в качестве подозреваемого", - сообщила ранее юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.