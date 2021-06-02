Весь Киев покрыт сетью незаконных точек, которые совершенно открыто продают сигареты без акцизных марок, - "слуга народа" Холодов

Государственная фискальная служба борется с незаконной продажей сигарет "в каком-то другом измерении".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.

По словам парламентария, сегодня состоится заседание комитета, на котором планируется заслушать доклад Вадима Мельника о борьбе ГФС с теневым оборотом табачных изделий.

"По нашей информации, эта борьба происходит в каком-то другом измерении. Весь Киев покрыт сетью незаконных лотков, которые совершенно открыто, ничего не боясь, продают сигареты без акцизных марок непонятного происхождения. Значительная часть киосков, хоть и продают сигареты с акцизными марками, но не выдают покупателям чеки", - отметил нардеп.

Холодов добавил, что заседание Комитета Рады будет "жестким".

"В субботу некий представитель ОСББ, который до этого никогда у себя на странице ничего не писал, вдруг возмущается каким-то киоском, который принадлежит "бывшей жене нардепа Холодова". В понедельник уже ряд сайтов начинают распространять этот пост. Они выходят с совершенно одинаковой новостью на тему "семья Холодова заполонила киосками весь Киев". Ни один из этих сайтов не удосужился связаться со мной или с моей пресс-службой. Очевидно, мое мнение их не интересовало. Что явно свидетельствует о платном характере размещения этой "новости". Но дело в том, что с бывшей женой мы расстались уже 15 лет назад. Поэтому не смешите людей своими выдумками о "киосках семьи Холодова", - подытожил парламентарий.

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