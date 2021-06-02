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Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль

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Кабмин закажет специальный пожарный самолет украинского производства, - Шмыгаль
Кабмин планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина", - уточнил он.

"Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета в ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", - отметил Шмыгаль.

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  • Влад Воланд
    Заказать то заказали а вот денег выделить забыли.
  • Яков 6e06a68f
    сначала армию обеспечьте необходимым. чючелы.
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