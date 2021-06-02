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Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн

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Венедиктовой не будут повышать зарплату до 94 тыс. грн
Кабинет министров по решению Конституционного суда отменил повышение зарплаты генерального прокурора до 93 648 грн. Оклад Ирины Венедиктовой по-прежнему будет составлять 37 тыс. грн.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кабмин признал утратившим силу постановление №1155 от 11 декабря 2019 года, утверждавшее схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. Документ устанавливал оклад генпрокурора на уровне 93 тыс. 648 грн, его первого заместителя – 89 тыс. 326 грн, заместителя – 86 тыс. 445 грн.

При этом правительство предоставило руководителям органов прокуратуры право устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

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Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора в размере 50% должностного оклада. Также предусмотрена надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

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Топ комментарии

  • Экселенц Гниличкив
    Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но ген.прокурорська сирітка наважилася подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисну, щоб позбавити сирітку і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисною, прагнути відлучити сирітку від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
  • Show ea73f4f7
    а Мне пенсию повысят с 1769 грн до 1770 ?
  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности."



    Денис Колесник уволился с должности заместителя начальника департамента киберполиции. Он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат общей суммой примерно 750 тыс. гривен, а после подал документы на конкурс на свою же должность и вернулся к работе.


    Источник: https://censor.net/ru/n3231439
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