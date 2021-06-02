Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз
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Кабинет Министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу, о котором Украина и Перу договорились еще в 2018 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.
С марта 2021 года украинцы могут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.
В конце ноября 2020 года Украина подписал соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.