Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установили правоохранители, врач требовала у участника боевых действий взятку в сумме 8 тыс. долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тыс. гривен.

1 июня правоохранители задержали злоумышленницу в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Директор больницы в Херсоне попался на взятке в 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания ей меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Завотделением одесской больницы вымогал у пациентов деньги за "бесплатные" операции на сердце, - СБУ. ФОТОрепортаж