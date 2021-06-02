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Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО

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Правоохранители задержали на взятке врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 01

Как установили правоохранители, врач требовала у участника боевых действий взятку в сумме 8 тыс. долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тыс. гривен.

1 июня правоохранители задержали злоумышленницу в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 02

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Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания ей меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • elena kosakovskaya
    Ничего святого ,,,,
  • я гражданин Украины
    а хто її посадить - всі знайомі кумовья друзі свати та все інше ....- максимум умовно - і по кругу "нагріються" всі... слідчі прокурори адвокати - рішала та лжемантійці ...- кроворот гівна ...
  • Александр Ковалёв b4604942
    А где вы видели врача, который не берёт? Просто по разному обставляют это дело. Эта в наглую, вот и попалась.
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