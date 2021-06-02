Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"
Об этом в интервью "Европейской правде" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Дональда Трампа.
Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком-2".
Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.
Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.