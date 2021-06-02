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Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"

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Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2"
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер теперь работает на лоббистскую компанию, которая отстаивает интересы "Северного потока-2".

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Волкер перешел в эту компанию уже после того, как закончились все слушания об импичменте Дональда Трампа.

Зеркаль говорит, что не знает, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с "Северным потоком-2".

Читайте: Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.

Волкер известен своей последовательной поддержкой Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

Также читайте: Часть стратегии Путина - "заблокировать" Украину, закрыть ей дорогу в Евросоюз, - Волкер

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    поддерживалУкраину пока та сама себя поддерживала, а когда та решила "перестать встрелять" умыл руки.
  • Andriy Kalnyshevsky
    смешно после выборов 19-го и уголовных дел против Байдена предьявлять претензии к американцам или европейцам.
  • 18c49ed2
    Если оно не нужно нашему "умному" нариду пока не клюнет петух, то почему они должны быть слепыми и глухиими? Они все прекрасно видят и понимают. Ситуация кардинально изменилась после последнего визита к нам госсекретаря и общения с нашим "величайшим геостратегом".
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