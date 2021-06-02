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Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны"

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Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны"
Так называемая "генпрокуратура" террористической организации "ЛНР" планирует ужесточить наказание за "геноцид" и "использование запрещенных средств ведения войны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

С такой просьбой "генпрокуратура" обратилась к главарю террористической организации Леониду Пасечнику и так называемым "депутатам Народного Совета". 

"Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Антон Чигур
    Тогда им первыми придётся идти на виселицу)))
  • Григорий Шумейко
    Они пираты под "вышкой"! Срать им на всякие международные суды и права гуманоидов!
  • Петя Петрович
    Неуж то они самоперестреляются?
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