Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны"
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Так называемая "генпрокуратура" террористической организации "ЛНР" планирует ужесточить наказание за "геноцид" и "использование запрещенных средств ведения войны".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
С такой просьбой "генпрокуратура" обратилась к главарю террористической организации Леониду Пасечнику и так называемым "депутатам Народного Совета".
"Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.