Кабмин разрешил переселенцам без прописки получать водительские права и регистрировать автомобиль

Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого им необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

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Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.

Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".