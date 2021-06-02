"Ничего об Украине без Украины": Порошенко предложил сенаторам США организовать встречу Байдена и Зеленского до переговоров с Путиным

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США, которые находятся в Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров Байдена и Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Во-первых, приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые все время помогали нам очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня, помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе США", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, его первой просьбой было, чтобы встреча президента Зеленского и президента Байдена состоялась до встречи Байдена и Путина в Женеве 15 июня.

"Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", - подчеркнул лидер "ЕС".

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"Вторая позиция была по" Северному потоку-2 ". Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по "Северному потоку", те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США", - добавил Порошенко.

Пятый президент отметил, что третья позиция была относительно НАТО: "Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО - ни в 2019, ни в 2021 Украину не приглашают".

По словам лидера "ЕС", необходимо активизировать вопрос по оборонной сделке, которую надо подписать, по поставкам летального оружия, потому что на сегодняшний день переговоры тоже тормозят.

"Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины темы. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены", - отметил Порошенко.

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"Реализация этих наших договоренностей, встречи в Вашингтоне, активизация диалога, уважительное отношение к основному нашего стратегического партнера США, и восстановление фактически утраченного диалога с Европейским Союзом. Вы видите фактически, что саммит Украина-ЕС был перенесен с лета на октябрь - это точно не вдохновляет на оптимизм", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что внутри страны есть множество обоснованных претензий к Зеленскому.

"Начиная от разрушения системы социальной защиты, повышения тарифов на тепло, газ, электроэнергию, что уже со вчерашнего дня почувствовал на себе каждый украинец. Мы имеем очень серьезные претензии кадровые, к вопросам безопасности, по ситуации в армии, по децентрализации. Серьезный откат или разрушение реформ, начиная от реформ корпоративного управления и заканчивая реформой государственной службы. Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустил Зеленский, Ермак и вся их команда", - подытожил Порошенко.

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