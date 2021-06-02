Мужчина, которого 4 года разыскивали за убийство, пытался сбежать в оккупированный Крым, - Госпогранслужба
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На Херсонщине задержали злоумышленника, который пытался сбежать в оккупированный Крым. Мужчину разыскивали за убийство на Кировоградщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
После встречи с нарядом пограничников мужчина, у которого не было с собой документов, заметно волновался и не мог объяснить, для чего пробрался на режимную территорию.
"Его намерения помогли выяснить представители Национальной полиции. Выяснилось, что в 2017 году этот гражданин совершил убийство в Кропивницком и уже четыре года скрывается от правосудия. Именно для того, чтобы избежать ответственности, задержанный пытался попасть на временно оккупированную территорию Украины", - говорится в сообщении.