Завершено расследование попытки дачи 170 тыс. долл. взятки главе Госгеокадастра Лещенко, - НАБУ

Завершено расследование в отношении двух подозреваемых, которые пытались подкупить председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

2 июня 2021 г. и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицу-посреднику открыли материалы следствия для ознакомления. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.369 ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины.

Подкупить председателя Госгеокадастра пытались для получения приказов о выделении земельных участков подставным лицам. По данным следствия, первую часть взятки - в 26,9 тыс. долл. из обещанных 170 тыс. долл. подозреваемые передали в ноябре 2020 года.

В декабре 2020 года в момент передачи части взятки в размере 25 тыс. долл. злоумышлеников задержали "на горячем".

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Расследование указанных фактов НАБУ начало в сентябре 2020 по заявлению председателя Госгеокадастра Романа Лещенко о предложении предоставления ему неправомерной выгоды.