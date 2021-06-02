Более 80 млн жителей ЕС уже полностью вакцинированы от COVID-19, - фон дер Ляйен
Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы прошли отметку в 250 млн прививок в ЕС. И более 80 млн европейцев уже полностью вакцинированы", - написала фон дер Ляйен в Твиттере.
По ее словам, сейчас целью является обеспечить достаточное количество доз вакцины, чтобы в июле достичь показателя вакцинации в 70 процентов взрослого населения.
Напоминаем, 21 мая Европарламент и Совет ЕС достигли компромиссного решения по созданию Цифрового COVID-сертификата ЕС, который официально будет введен с 1 июля. Он будет бесплатным и доступным для всех и содержать информацию о вакцинации, проведенные тексты и о выздоровлении после болезни, то есть о различных вариантах подтверждения приобретенного иммунитета. Документ будет иметь QR-код, который будет индивидуальным для каждого человека.