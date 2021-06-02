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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Карточка законопроекта №5599, определенного президентом как неотложный, появилась на сайте парламента.

Текст законопроекта пока не обнародован.

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