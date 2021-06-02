Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".