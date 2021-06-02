В 2021 году Киевщина получит 11 современных учебных заведений, - ОГА

В прошлом году в Киевской области в рамках программы "Большая стройка" построили и реконструировали семь школ. Благодаря этому 3160 учеников получили комфортные условия обучения и современное образовательное пространство. В 2021 году в рамках "Большой стройки" в области планируют улучшить условия еще в 5 школах и 6 садиках

Об этом сообщает Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с командой облгосадминистрации мы строим новые детские сады, чтобы маленькие жители Киевщины с самого раннего возраста могли расти в безопасных и современных условиях. Мы обновляем наши школы и обеспечиваем их мультимедийным оборудованием, чтобы ученики имели доступ ко всем новейшим технологиям", - отметил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По его словам, в рамках программы "Большая стройка", при строительстве учебных заведений работы проводят комплексно и параллельно на ряде объектов. Все это для того, чтобы дети имели все предпосылки для качественного и полноценного развития.

Кроме этого, в 2020 году в Киевской области в рамках программы президента также построили и реконструировали шесть детсадов. Это помогло создать 525 новых мест в садиках и улучшить условия обучения для 288 дошкольников.

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Володин добавил, что в этом году в области модернизируют и построят еще 5 школ и 6 садиков.

"В результате будем иметь 140 новых мест в садиках и улучшение условий обучения для 510 дошкольников, а в построенных школах будут учиться 1540 учеников", - уточнил глава ОГА.

Отметим, на двух объектах готовность составляет 50%. Речь идет о реконструкции опорного учебного заведения Красятичский НПО в пгт Крастячи Полесской территориальной общины и строительство детского садика на 75 мест в с. Синяк Вышгородского района.

В планах программы президента на 2021 год предусмотрено продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, сады - 70, стадионы - 80, бассейны – 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.