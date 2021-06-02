В 2021 году Киевщина получит 11 современных учебных заведений, - ОГА
Об этом сообщает Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с командой облгосадминистрации мы строим новые детские сады, чтобы маленькие жители Киевщины с самого раннего возраста могли расти в безопасных и современных условиях. Мы обновляем наши школы и обеспечиваем их мультимедийным оборудованием, чтобы ученики имели доступ ко всем новейшим технологиям", - отметил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
По его словам, в рамках программы "Большая стройка", при строительстве учебных заведений работы проводят комплексно и параллельно на ряде объектов. Все это для того, чтобы дети имели все предпосылки для качественного и полноценного развития.
Кроме этого, в 2020 году в Киевской области в рамках программы президента также построили и реконструировали шесть детсадов. Это помогло создать 525 новых мест в садиках и улучшить условия обучения для 288 дошкольников.
Володин добавил, что в этом году в области модернизируют и построят еще 5 школ и 6 садиков.
"В результате будем иметь 140 новых мест в садиках и улучшение условий обучения для 510 дошкольников, а в построенных школах будут учиться 1540 учеников", - уточнил глава ОГА.
Отметим, на двух объектах готовность составляет 50%. Речь идет о реконструкции опорного учебного заведения Красятичский НПО в пгт Крастячи Полесской территориальной общины и строительство детского садика на 75 мест в с. Синяк Вышгородского района.
В планах программы президента на 2021 год предусмотрено продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, сады - 70, стадионы - 80, бассейны – 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.