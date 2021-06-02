Профильный комитет Рады выяснит, почему против бойцов добробатов ввели санкции, - Устинова

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен заслушать руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции по вопросу о включении бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила в Фейсбуке член комитета Александра Устинова (фракция "Голос"), информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правоохранительного комитета было принято решение провести закрытое заседание комитета, на котором депутаты заслушают руководство МВД и Нацполиции. В эти органы также будут направлены запросы, чтобы выяснить, на каких основаниях бойцы добровольческого батальона им. Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО, как якобы "воры в законе", - написала Устинова.

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Она отметила, что ранее на заседаниях комитета декларировалось, что в Украине сейчас всего около 30 воров в законе, однако в санкционных списках почему-то оказалось 550 человек. В том числе - бойцы-добровольцы и даже начальник штаба батальона, принимавшие участие в боях за Широкино. Эти действия депутат называет целенаправленной диверсией со стороны России.

"Санкции предусматривают, что так называемые "воры в законе", должны покинуть территорию Украины. А нужно это, чтобы потом выдать бойцов Кремлю: где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум - запытают за защиту нашего государства! Именно так произошло в декабре прошлого года, когда, игнорируя все законы, боец батальона Акиев был этапирован в Молдову по требованию России!", - подчеркнула Устинова.

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Напомним, ранее о внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщил командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Трое чеченских добровольцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБОкак воров в законе.