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Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария

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Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария
Печерский суд арестовал жилье и банковские счета кремлевского пропагандиста Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает со ссылкой на источник главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его данным, арест наложен на такие объекты:

  • Вилла в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona (кадастровый номер 3410507СF8631S0007JA), принадлежит Шарию Анатолию;
  • Жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona (кадастровый номер 3893604СF7539S0001ZO), принадлежит Шарию Анатолию;
  • Банковские счета в испанском "Caixabank" (адрес AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain),  № ES2421003103900700020826 та № ES0921003103977200307652;
  • Банковский счет в российском "Raiffeisen Bank" №40820978701000019207;
  • Банковский счет в "East-West United Bank S.A." (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург).

Читайте: Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Кроме этого, суд разрешил доступ к составляющим банковскую тайну вещам и документам Шария в "Hsbc Bank Canada" (адрес 885 WEST GEORGIA STREET, Канада).

"Власти Украины сделали шаг вперед в борьбе с российской пропагандой против нашей страны. Шарий на российские деньги финансирует не только свой роскошный образ жизни в различных странах мира, но и организовал сеть своей агентуры, которая маскируется под политическое и общественное движение в Украине. Надеюсь, весь этот Шарикюгенд также будет закрыт в ближайшее время", - добавил Бутусов.

Также читайте: Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.

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Топ комментарии

  • Серый Вовк
    Теперь надо изловить самого Шария .. Бутусов: Печерский суд арестовал имущество пропагандиста Шария - Цензор.НЕТ 8438
  • Ksenia VB
    Я не задоволена.
    Бо все це робиться лише на публіку. Після таких дій йде наступ на українське.
    Боротьби з ворогом немає. Державної політики також.
    Все для піару зелєнєйшого..
    пс. До того ж вас облайкали віддані прихильники чмирія.
    Невже вони задоволені ?
  • Тупин Вова
    Я горд за Печерский суд! Следующим решением ,предлагаю ему наложить арест на СП 2 !
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