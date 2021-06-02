Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, вошла в совет директоров крупнейшей нефтяной компании России - государственной "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кнайсль заняла должность независимого директора, ранее ее кандидатуру предложило правительство РФ. В совет директоров "Роснефти" вошел также бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который вляется председателем совета директоров "Северного потока-2".Всего в совет директоров входят 11 человек.

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах.

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