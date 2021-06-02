На заседании СНБО 4 июня рассмотрят 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО, - пресс-служба
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В пятницу, 4 июня, пройдет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоит из 8 вопросов, представленный секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.", - говорится в сообщении.