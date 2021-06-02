Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки, пока деньги будет доставлять "Укрпочта"

Кабинет Министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, который должны были ввести с сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрпочты, действующий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий сохранится минимум до 1 января 2023 года.

Отмечается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытия банковских отделений.

В "Укрпочте" напоминают, что можно подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии. Туда нужно прийти лично или отправить пакет документов по почте.

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Также действует горячая линия "Укрпочты", куда пенсионеры могут обращаться в случае, если им отказали в переводе получения пенсии к ним. Оставить заявку можно по телефону: +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес [email protected].

Напомним, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. С 1 сентября 2021 года планировалось перевести на банковские карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы и тех, кому более 80 лет. В итоге, Кабинет Министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров. В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право, а не обязательство людей.

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