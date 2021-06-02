Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник
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На фронт срочно нужны два квадрокоптера, кабель и запчасти.
Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень срочно. Опять враг сбил квадрокоптер, и надо купить новый. Прошу помочь нашим бойцам на передовой. За неделю у нас было трое раненых и одного воина оккупанты убили, поэтому война продолжается. Просьба с фронта - два квадрокоптера, кабель и запчасти", - написала она.
Волонтер отметила, что закрывает большинство нужд без сборов, но иногда все же приходится обращаться за помощью.
"Квадрокоптер нужно выкупить в пятницу, у меня сейчас 11 тыс, а нужно 50 тыс. - это со скидкой. Прошу! Карточки для помощи
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("Монобанк")", - пишет Юсупова.