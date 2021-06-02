Новости • Агрессия России против Украины

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник

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На фронт срочно нужны два квадрокоптера, кабель и запчасти.

Об этом волонтер Наталья Юсупова пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень срочно. Опять враг сбил квадрокоптер, и надо купить новый. Прошу помочь нашим бойцам на передовой. За неделю у нас было трое раненых и одного воина оккупанты убили, поэтому война продолжается. Просьба с фронта - два квадрокоптера, кабель и запчасти", - написала она.

Волонтер отметила, что закрывает большинство нужд без сборов, но иногда все же приходится обращаться за помощью.

"Квадрокоптер нужно выкупить в пятницу, у меня сейчас 11 тыс, а нужно 50 тыс. - это со скидкой. Прошу! Карточки для помощи

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("Монобанк")", - пишет Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 01
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 02
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 03
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 04
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 05
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 06
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 07
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 08
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник 09

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Топ комментарии

  • Иванов Юрий 9255343a
    где-где.....не нарывайся на рифму!))
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Бажаю сєапарм і кацапам на Донбасі оспіпнути, як мєтод пропоную виставити їм цистерну спирту (технічного) хай п яють за здоровля Пукіна Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник - Цензор.НЕТ 8052
    Не чокаясь.
  • Olexandr Chornogorodskij
    я січас
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