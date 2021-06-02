Глава ГФС Мельник проигнорировал отчет перед налоговым Комитетом ВР о борьбе с контрабандой сигарет, - Гетманцев

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля привлечь к ответственности главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника за игнорирование требований народных депутатов отчитаться о проделанной работе по борьбе с теневым сектором подакцизной продукции.

В ходе третьего тематического заседания финансового Комитета ВРУ, 2 июня 2021 года, посвященного борьбе с нелегальным рынком табачной продукции, народные депутаты Украины так и не смогли заслушать отчет руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника о проделанной работе. Несмотря на предварительное официальное подтверждение своего участия, ни Мельник, ни другой уполномоченный представитель ГФС участия в работе Комитета не приняли.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство ГФС в полном составе не явилось на заседание Комитета по нелегальному табаку, расписавшись в полной своей бездеятельности", - проинформировал Гетманцев.

По факту игнорирования руководителем ГФС депутатских требований явиться на заседание Комитета и предоставить отчет о проделанной работе по пресечению и ликвидации преступных схем производства, реализации на внутреннем рынке и контрабанды табачных изделий, народные депутаты приняли обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием привлечь Вадима Мельника к административной ответственности.

"Мы не можем больше терпеть той катастрофической ситуации на рынке подакцизных товаров, бездействия правоохранительных органов и столь откровенного неуважительного отношения руководителей ГФС и ГНС к народным депутатам", - заявил Гетманцев.

Глава Комитета констатировал: в соответствии с данными аналитического исследования международной компании TNS Kantar, по состоянию на февраль 2021 года, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине составил 12,8% от общего товарооборота.

"Это – абсолютный исторический максимум в Украине. По оценкам экспертов, нелегальный рынок сигарет насчитывает около 6,5 млрд штук, в результате чего бюджет несет ежегодные потери в размере 12 млрд грн", - заявил Гетманцев.

Члены Комитета отметили, что бравурные отчеты ГФС и ГНС в СМИ о проверках, штрафах, изъятой продукции и других достижениях на поверку не стоят и ломанного гроша. Перед заседанием Комитета Гетманцев в сопровождении депутатов прошлись по ближайшим табачным киоскам и сделали контрольные закупки сигарет с поддельными акцизными марками. Более того, в течение нескольких минут нашли в интернете сайты оптовых площадок, торгующих табачной продукцией без уплаты акцизного сбора, и без проблем приобрели сигареты с услугой доставки.

На вопрос почему эти точки и сайты до сих пор работают и, что мешает правоохранительным органам их закрыть, представитель ГНС Наталья Рубан внятного ответа не предоставила.

Народные депутаты указали правоохранителям еще на один кричащий факт. Еще в апреле 2021 года, в результате комплексной проверки, вскрыта масштабная схема контрабанды сигарет через магазины беспошлинной торговли в пунктах таможенного контроля. Установлено, что только в одном Международном аэропорту "Киев", через магазины ООО "Дьюти фри Пи Джей Юкрейн", в период с 1 января 2020 по 31 марта 2021 года, реализовано без уплаты акциза 500 млн шт. сигарет (2,54 млн блоков). Владельцы магазинов получали паспортные данные улетевших пассажиров, после чего задним числом оформляли на них покупку сигарет. В среднем выходило по 6 блоков на одного пассажира. После этого, в обход от уплаты налогов сигареты продавались со складов ООО "Дьюти фри Пи Джей Юкрейн" контрабандистам, которые вывозили товар за рубеж.

Несмотря на то, что органы ГНС приняли решение о закрытии магазинов ООО "Дьюти фри Пи Джей Юкрейн", а сама компания находится под уголовным производством, народные депутаты констатировали, что в Жулянах магазины продолжают спокойно работать.

Аналогичные схемы действуют в Международном аэропорту "Борисполь" и других пунктах автомобильного, пешеходного и водного пересечения границы. Всего через систему беспошлинной торговли табачные изделия реализуют 52 компании. Большинство из них правоохранители до сих пор не проверили.

Даниил Гетманцев подытожил, что Комитет не спустит вопрос бездеятельности правоохранительных органов с теневым сектором экономики на тормозах. На предыдущем заседании Комитета народные депутаты дали последний шанс руководителям ГФС и ГНС взяться за дело. Если последние в течение месяца не предоставят реальные результаты своей работы парламентарии будут настаивать на кадровых решениях Кабинета Министров.