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Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Текст документа обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Кабинету министров Украины поручено за 2 месяца подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением СБУ вопрос об отзыве сетевых ресурсов, выделенных в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

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В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. А также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

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Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручается в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Мы не делали нихрена, но теперь мы удвоим усилия...
  • olele


    Ante Gotovina@antegotovina69 1 ч

    Теща повернулась з Покровська.
    Усі жаліють що не в ДНР. Мріють про війну та швидку здачу міста.
    Щиро заздрять донецьким, які мають 2 пенсії та паспорт РФ.
    З України сміються і ненавидять.
    Виплата пенсій ОРДЛО це самовбиство.
    Жодних виборів чи самоврядування там бути не може.
  • olele
    Тыковка@tukva2017
    Наблюдения:
    Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
    Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...
    Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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