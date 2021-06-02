Проект Зеленского о теробороне требует серьезной доработки, - Билецкий

Проект закона 5557 "Об основах национального сопротивления", поданный президентом Владимиром Зеленским, требует существенных поправок и доработки с учетом позиции общественности и военных специалистов.

Об этом шла речь на брифинге о создании территориальной обороны в Украине, который состоялся в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В брифинге приняли участие ветеран, народный депутат Андрей Шараскин (фракция "Голос"), экс-заместитель главы СНБО генерал Сергей Кривонос и основатель полка "Азов", лидер "Национального Корпуса" Андрей Белецкий.

"Это законопроект, в первую очередь, не о территориальной обороне. Это законопроект о национальном сопротивлении, и то, что он доктринально прописан - это замечательно. Но национальное сопротивление - это всегда вопрос в первую очередь оккупированных территорий. И даже к нему есть огромные претензии, потому что вместо того, чтобы привлечь десятки тысяч людей, которые до сих пор активны, общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать, - вместо этого привлекается Министерство образования ", - заявил Белецкий во время выступления.

По его словам, президентский законопроект никоим образом не решает вопрос оружия в подразделениях теробороны, а также нарушает территориальный принцип формирования таких подразделений. "Представитель ТРО из области будет отправляться в областной центр, с нашими дорогами это иногда занимает 4-6 часов, а затем будет стоять в очереди для выдачи оружия. Это уже не организация быстрого реагирования. Эстонский Кайцелит, аналог теробороны, начал получать артиллерию. Эстонская самооборона развивается, получает новые возможности. В то же время в Украине история с теробороною стоит на месте ", - отметил лидер "Нацкорпуса".

По мнению Сергея Кривоноса, власть давно должна запустить создание системы теробороны, приняв законопроект 4504, зарегистрированный в Раде еще в декабре прошлого года. "В апреле и марте Российская Федерация бряцала оружием и накапливала свои войска, шантажируя военно-политическое руководство нашей страны, запугивая наш народ и мировое сообщество. Если бы процесс создания территориальной обороны уже ушел, путем принятия закона, который мы подавали, то значительно меньше было бы вопросов к власти ", - сказал генерал.