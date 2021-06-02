Заочно арестовали экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета
Решение принял судья Сергей Мойсак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Меру пресечения Дубилету-старшему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства". Сейчас Дубилет проживает в Израиле.
Его адвокаты на заседании настаивали на том, чтобы их клиент каким-то образом участвовал в рассмотрении ходатайства и говорили, что Дубилет не скрывается, а просто живет в другой стране. В случае возвращения Дубилета в Украину его задержат, но не возьмут сразу же под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.
Заочный арест нужен, чтобы объявить лицо в международный розыск по линии Интерпола.
Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств вкладчиков "Приватбанка". По версии следствия, он растратил 8,2 миллиарда гривен и почти 137 миллионов гривен.