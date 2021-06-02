Главные новости 2 июня: Повышение пенсионного возраста, у Шария арестовали имущество

"Слуги народа" хотят повысить пенсионный возраст ещё на год, киевский суд арестовал испанское имущество Шария, в оккупированном Алчевске случился бунт, – главные новости Украины 2 июня.

Законопроект об олигархах и повышение пенсионного возраста

Президент зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия – 10 лет.

"Слуги народа" тем временем зарегистрировали ещё одну законодательную инициативу – об увеличении пенсионного возраста до 61 года. Пенсионный возраст предлагается повысить с 2023 до 2035 г.

Дубилет-старший и имущество Шария попали под арест

Бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет попал под арест. Заочный, так как он проживает в Израиле, и с 2017 г. является гражданином этой страны. Теперь Дубилета-старшего могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержат и доставят в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.

Сегодня же другой суд закрыл производство по иску Дубилета, который пытался доказать, что "Приватбанк" был национализирован незаконно.

Под арестом, по данным источников Цензор.НЕТ, оказалось и имущество прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария. Печерский районный суд Киева арестовал его недвижимость в Испании и счета в иностранных банках.

Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем на заседании обновлённого состава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Закрытием телеканалов в Медведчука недовольны в ООН

Мониторинговая миссии ООН по правам человека заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука не было принято независимым органом. Кроме этого, считают в ООН, решение о закрытии не было должным образом обосновано. "Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека", - заключили в ООН7

Бунт в оккупированном Алчевске

Жители оккупированного Алчевска вышли на акцию протеста с требованием выплатить работникам местного металлургического комбината задолженность по зарплате. Зарплату они не получают уже полгода. В видеообращении участники акции заявляют, что в Алчевске происходит настоящий геноцид.

Пьяный священник УПЦ МП обзывал полицейских "бандеровцами"

Настоятеля задержали за нетрезвая вождение в селе на Буковине. Священник обзывал полицейских "бандеровцами", всячески оскорблял и угрожал застрелить "после прихода румын". На батюшку составили два протокола - за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.

Netflix исправил титры: теперь там не "nazi", а "banderite"

Стриминговая платформа Netflix, которая ранее перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист", исправила субтитры к фильму. Вместо слова "nazi" там теперь слово "banderite". Добиться этого удалось благодаря активности украинской диаспоры в США.