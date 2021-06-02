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Суд в Польше установил экс-главе "Укравтодора" Новаку залог в 1 млн злотых, иначе его вернут в СИЗО

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Суд в Польше установил экс-главе "Укравтодора" Новаку залог в 1 млн злотых, иначе его вернут в СИЗО
Апелляционный суд в Варшаве принял решение, согласно которому бывший министр Славомир Новак должен будет вернуться в следственный изолятор, если до 18 июня не заплатит 1 млн злотых залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, прокуратура выступила против такой возможности. Решение не вступило в силу.

Апелляционный суд приостановил выполнение постановления до 19 июня.

Издание напоминает, что подозреваемый в коррупции Славомир Новак вышел из следственного изолятора в апреле после решения Окружного суда. Прокуратура подала в связи с этим решением апелляцию, которую 2 июня рассмотрели.

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Напоминаем, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя "Укравтодора".

В июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало Славомира Новака. 21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

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  • Vyacheslav Nesterov
    Знати мову сусіда, який підтримує тебе у європейських прагненнях та розмовляти мовою іншого пришелепкуватого сусіда, який намагається знищити державність це різні речі, чи не так?
  • space with us
    хоч хтось саджає за корупцію в Україні...Нехай навіть так...
  • Vyacheslav Nesterov
    чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, та відрізняєшся від руської trzody chlewnej, яка й "свою" "рідну" мову не знає, лише матом розмовляти вміє...
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