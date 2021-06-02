Минкульт не назначает нового директора УКФ Берковского из-за желания власти взять фонд под полный контроль, - Козленко
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал бывший руководитель "Довженко-Центра" Иван Козленко.
"А вот настоящая причина, почему Ткаченко не назначает исполнительным директором УКФ Берковского (спойлер: это не спецпроверка).
Группа депутатов, среди которых выдающиеся деятели культуры Билозир и Бужанский, подали законопроект 5591 "О внесении изменений в Статьи 8 Закона Украины "Об Украинском культурном фонде" (по KPI Исполнительного директора Украинского культурного фонда)", который предусматривает определение условий контракта (хотя МКИП и без закона может их определять).
Не секрет как я отношусь к Берковскому (считаю, что он окончательно демонтирует фонд), но - справедливости ради - разве это не изменение правил игры во время игры? Человек выиграл конкурс со своей концепцией развития института, которую поддержала и утвердила конкурсная комиссия. Согласно закону, на выполнение этой концепции он и идет в должность. Но нет - теперь ему постфактум накинут какие-то неизвестно кем определенные КРІ, установив внешнюю рамку действий. Некий инвариант ручного управления и ограничения функций руководителя.
Просто патологическая жажда контроля. При этом от тех, кто не способен навести элементарный порядок в министерстве и в подчиненных учреждениях.
P.S. Ну и, конечно, в УКФ и законодательстве, которым регулируется его деятельность, нет сейчас больших проблем с КРІ", - написал он.