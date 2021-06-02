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Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

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Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки
Агрессия России против Украины остается в перечне основных вопросов в повестке дня президента США Джо Байдена его встречи в Женеве с кремлевским лидером.

Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует целый список тем, которые мы должны обсудить во время этой встречи - мы дадим больше об этом, очевидно, за несколько дней до встречи", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время она уточнила, что сейчас повестку дня американской стороны, в частности, включает: кибератаки против США с территории России, использование программ-вымогателей и сокрытие криминальных группировок в России, "агрессивные действия РФ против Украины", а также сферы, в которых могут сотрудничать США и Украина.

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Напомним, саммит с участием президентов США и России запланирован на 16 июня в Женеве.

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Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Байден не сцарь, а Конгресс не палата бояр. Так что разберутся, очень уж тупин со штурмом Капитолия и хакерскими атаками по-тупому засветился. Вопрос в другом: тупин на встречу поедет в скафандре или мобильный бункер соорудит?
  • NonCFist
    Это больше смахивает на фантазии для самоуспокоения.
  • Александр b9c4d8fd
    Щось мені підказує, що путінхуйло буде і далі накручувати пружину злочинів. А Байден... Він не Світлої пам'яті Маккейн, на жаль, а демократи - вони і ж демократи. І дай Боже помилитися - після цієї зустрічі для України в коротко і середнє строковій перспективі все стане набагато гірше. Та ще і з таким керівництвом, прости Господи...
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