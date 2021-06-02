Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки
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Агрессия России против Украины остается в перечне основных вопросов в повестке дня президента США Джо Байдена его встречи в Женеве с кремлевским лидером.
Об этом заявила на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Существует целый список тем, которые мы должны обсудить во время этой встречи - мы дадим больше об этом, очевидно, за несколько дней до встречи", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
В то же время она уточнила, что сейчас повестку дня американской стороны, в частности, включает: кибератаки против США с территории России, использование программ-вымогателей и сокрытие криминальных группировок в России, "агрессивные действия РФ против Украины", а также сферы, в которых могут сотрудничать США и Украина.
Напомним, саммит с участием президентов США и России запланирован на 16 июня в Женеве.