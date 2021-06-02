Сотруднику Нацполиции, вместе с "Беркутом" задержавшему журналистов на Майдане в 2014 году, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Следователями ГБР сообщено о подозрении бывшему старшему инспектору по особым поручениям отдела организации службы управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве - действующему сотруднику Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 18 февраля 2014 г. подозреваемый, находясь в центральной части Киева и действуя совместно с сотрудниками милиции особого назначения "Беркут", препятствовал проведению собраний граждан, а также незаконно задержал корреспондента и оператора "5 канала", использовав насилие. В результате таких противоправных действий милиционера журналистам были причинены телесные повреждения, кроме того, была повреждена видеокамера и другое профессиональное оборудование", - говорится в сообщении.

Полицейскому инкриминируется умышленное незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365; ч. 1 ст. 171 УК Украины).

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Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об отстранении подозреваемого от должности и применение меры пресечения.