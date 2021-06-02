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Евросоюз, США, Великобритания и еще ряд стран в ООН призвали Россию прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма

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Евросоюз, США, Великобритания и еще ряд стран в ООН призвали Россию прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма
Страны ЕС, США, Великобритания, Северная Македония, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, Черногория и Албания, а также Республика Молдова, Украина и Грузия призвали Россию прекратить агрессию против Украины и нарушение прав человека в Крыму.

Об этом говорится в их совместном заявлении о встрече по формуле Аррии, организованной Россией, под названием "Об обстоятельствах Майдана и его последствиях на Донбассе", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter представительства Украины в ООН.

"Российская Федерация провела сегодня в ООН неформальную встречу по формуле Аррии, чтобы снова продвинуть ложный рассказ об Украине и событиях, произошедших в 2014 году. Мы сожалеем об этой преднамеренной попытке отвлечь внимание международного сообщества от усилий России по дестабилизации с 2014 года", - говорится в сообщении, опубликованном 2 июня делегацией Европейского союза в ООН.

Страны в очередной раз подтвердили свою поддержку суверенитета Украины в ее международно признанных границах.

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"Мы призываем Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и оккупацию Крыма, а также вопиющие нарушения прав человека, которые она совершает по отношению к населению Крыма. Мы призываем Россию выполнить свои Минские обязательства, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и выведение ее войск и техники с территории Украины", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Топот слышите? То кацапы побежали возвращать обратно Крым и выводить войска с ОТСОСа.
  • Bill Pecos
    В который раз призвали ? Я уже сбился со счету . Делать то что нибудь реальное когда будете ?
  • Miko R 798886a8
    Польська преса все більше і гостріше критикує Байдена.
    Нижче - переклад однієї з публікацій.

    Байден разочаровал Польшу? Экс-глава МИД заговорил о Путине

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