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Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак

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Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак
На Донбассе от российских снайперов за время действия режима тишины погибли 23 и получили ранения 12 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время видеовключения на встрече президента Украины Владимира Зеленского с делегацией Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины (с 27 июля 2020 года) зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями.

Кроме того, как отметил Хомчак, противник, пренебрегая договоренностями ТКГ о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

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"Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма", - сказал главнокомандующий ВСУ.

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Топ комментарии

  • Владимир Ершов e41b99fb
    Каждому погибшему воину - ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Уроду, что увидел мир в глазах пуйла - вечный позор.
  • Alex 6dec27a3
    Наш клоунішко фактично прирік хлопців бути живими мішєнями у тирі для мордовців
  • Alex 6dec27a3
    обстріл - це вважай випадкова загибель. А снайперський вогонь - це цілеспрямоване вбивство наших солдат, яких роззброїв власний "гавнокомандувач"
    Це фактично державна зрада у його виконанні - привід для імпічменту, а також привід розпустити Верховну Раду, так як вона також на це не реагує
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