Российские снайперы убили 23 украинских военнослужащих за время действия режима тишины на Донбассе, - Хомчак
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время видеовключения на встрече президента Украины Владимира Зеленского с делегацией Конгресса США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По его словам, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) активно работают снайперы, которые прибывают с территории РФ. Всего с начала действия режима тишины (с 27 июля 2020 года) зафиксировано 52 случая применения снайперского оружия российскими подразделениями.
Кроме того, как отметил Хомчак, противник, пренебрегая договоренностями ТКГ о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.
"Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов относительно агрессии против Украины. Противник удерживает группировки Вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма", - сказал главнокомандующий ВСУ.