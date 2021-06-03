Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия

Законопроектом президента Владимира Зеленского о деолигархизации предусмотрено, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам анализа законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.

Так, к "олигархам" относят человека, который отвечает трем из четырех критериев:

- участвует в политической жизни;

- имеет значительное влияние на средства массовой информации;

- является конечным бенефициарным владельцем монополии;

- подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн грн).

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При этом решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны, что является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

"Участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия - 10 лет.

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