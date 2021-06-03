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Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия

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Нардеп "Голоса" Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия
Законопроектом президента Владимира Зеленского о деолигархизации предусмотрено, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом написал в Telegram председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам анализа законопроекта президента Владимира Зеленского о деолигархизации, информирует Цензор.НЕТ.

Так, к "олигархам" относят человека, который отвечает трем из четырех критериев:

- участвует в политической жизни;

- имеет значительное влияние на средства массовой информации;

- является конечным бенефициарным владельцем монополии;

- подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн грн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов, - ОП

При этом решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны, что является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

"Участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Нардеп Голоса Железняк о президентском законе: Статус олигарха будет определять СНБО, ориентируясь на четыре критерия 01

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о борьбе с олигархами. Законопроект определен как неотложный, его текста на сайте Верховной Рады пока нет. В Офисе Президента сообщили, что у закона будет ограниченный срок действия - 10 лет.

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко допускает деолигархизацию новостных служб на ТВ: Крупный бизнес решил, что должен влиять на политику. Это должно закончиться

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Закон нужно было назвать "О клятом Порошенко", бо таки Беню олигархом не признают
  • Scorpman Y
    бесноватый вовка-шут забыл о главном - Конституции Украины.
    В которой прописано, что никто не может ограничивать права и свободы граждан Украины, в т.ч. и ИЗБИРАТЬСЯ и быть избранным..
    более того: Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
    При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

    тем более - каким-то шутовским снбо, состоящим из клоуна и его трускавецких "академиков"))
    Читаем дальше:Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
    а ограничение "патамушта алигарх" - это и есть прямое нарушение Конституции Украины лично вовкой-шутом)

    Далее:Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
    Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
    Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
  • Scorpman Y
    Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2014 від 15.05.2014}
    Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
    тобто, ніяких обмежень "ПАТАМУШТА АЛИГАРХ" в Конституції України немає..
    Тому "закон вовки-шута" - це пряме порушення основного Закону України, більш того - це порушення прав та свобод громадян України, відноситься до НАЙТЯЖКИХ злочинів (що підривають основи держави!) та карається максимальним сроком ув'язнення.
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