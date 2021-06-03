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Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности

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Представители США и Германии обсудили "Северный поток-2" и риски, которые он представляет для Украины и европейской энергобезопасности
Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан обсудил с советником канцлера Германии по иностранным делам и безопасности Яном Хеккером "Северный поток-2" и ряд других региональных и глобальных вопросов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Эксперты из обоих правительств обсудили трубопровод "Северный поток-2", в том числе озабоченность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении администрации США.

Кроме того, они говорили о "предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по обмену вакцинами против COVID-19, координации в области кибербезопасности и реагирования на атаки вымогателей, а также о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахельский регион и Западные Балканы".

В свою очередь, заместитель советника по национальной безопасности Далип Сингх встретился с экономическим советником канцлера ФРГ Ларсом-Хендриком Реллером, чтобы обсудить ряд экономических вопросов. Среди прочего обсуждались предстоящие встречи лидеров G7, распределение доз вакцин, принудительный труд, восстановление экономики после COVID-19 и безопасность сетей 5G.

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Топ комментарии

  • Броуд Пик
    А наши толстые паны сидят и думают "нахрена нам газ напрямую, лучше купим его дороже, но с виртуальным реверсом. Всё равно платить будем не мы, а народ Украины. А прибыль наша будет".
  • Driver Audi
    Уже даже не смешно.Озабоченности,обеспокоенности...Сидят такие жирные бюргеры и думают "нахрена нам тот СП с газом напрямую и дешевле,ведь мы можем газ покупать через Украину и дороже.Выстрелим сами себе в ногу,чтобы нас обеспокоеностями не озаботили".
  • Alter Nator
    це тому, що Петро Олексійович ніколи не бреше
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