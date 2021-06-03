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Коронавирус демонстрирует необычайную адаптивность и становится более суровым, - ВОЗ

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Коронавирус демонстрирует необычайную адаптивность и становится более суровым, - ВОЗ
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о возможном появлении в будущем устойчивых к существующим вакцинам вариантов коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Слово и Дело", об этом сказал Набарро в эфире Sky News.

По его словам, пока все вакцины эффективны против мутированных вариантов.

"Пока я не думаю, что у нас есть какие-то устойчивые к вакцинам варианты, но это почти наверняка рано или поздно произойдет", - сказал доктор.

Набарро также выразил свои опасения по поводу коронавируса, поскольку он демонстрирует необычайную способность адаптироваться и становиться более суровым.

"Я обеспокоен. И я обеспокоен потому, что этот вирус демонстрирует необычайную способность адаптироваться и даже становиться еще более неприветливым", - сказал Набарро.

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Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.

Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины, которую используют в Украине.

Топ комментарии

  • Fizko Kyiv
    Їдіть в інститут, мікробіології повчитися, всі природні віруси мутують в бік зменшення патогенності, бо це дозволяє їм набути більшого розповсюдження
  • Владислав Носковский
    А нарасєї мінімалка нижча, аніж в Україні... Хто тут "ніщій"?))
  • Miko R 798886a8
    Поки у всіх видів патогенного коронавіруса не буле знайдено єдину, спільну антигенну частину, при блокуванні якої антитілами вірус дезактивується, і поки не зробоять універсальні вакцини, і поки вакцинація не охопить більшість людства - коронавірус буде мутувати і на кожному колі своєї еволюції буле ставати все більш грізним - легше заражати, викликати все більш тяжкий перебіг зі все більшою смертністю, вражати все більш молодших - аж до немовлят.
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