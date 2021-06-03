Коронавирус демонстрирует необычайную адаптивность и становится более суровым, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Слово и Дело", об этом сказал Набарро в эфире Sky News.
По его словам, пока все вакцины эффективны против мутированных вариантов.
"Пока я не думаю, что у нас есть какие-то устойчивые к вакцинам варианты, но это почти наверняка рано или поздно произойдет", - сказал доктор.
Набарро также выразил свои опасения по поводу коронавируса, поскольку он демонстрирует необычайную способность адаптироваться и становиться более суровым.
"Я обеспокоен. И я обеспокоен потому, что этот вирус демонстрирует необычайную способность адаптироваться и даже становиться еще более неприветливым", - сказал Набарро.
Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. По его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.
Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины, которую используют в Украине.