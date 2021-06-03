За сутки не зафиксировано нарушений режима "тишины" на Донбассе, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.