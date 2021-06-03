Только членство Украины в ЕС и НАТО позволит отпугнуть РФ от новых военных вторжений и избежать масштабной войны в Европе, - посол Мельник

Присоединение Украины к НАТО и Европейскому Союзу позволит положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью главному немецкому журналу в сфере безопасности ".loyal".

"Потому что только так (благодаря присоединению Украины к НАТО и ЕС. - Ред.) можно положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и все же избежать новой крупномасштабной войны в Европе. Только взятие Украины, которая конечно будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, в защиту НАТО может отпугнуть Россию от новых военных вторжений", — заявил Мельник.

Украинский посол указал на то, что лучшими примерами стабилизирующей и миротворческой роли НАТО является вступление балтийских стран и Польши.

"Москва только тогда решится совершить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт. Пока Украина не является членом Альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма - с опасными последствиями для всего континента. Вряд ли такой сценарий будет соответствовать интересам и Германии, и США ", — заявил он.

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Дипломат также отметил, что сейчас немецкие партнеры не разделяют это видение Украины, "потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина". Однако эта дилемма "притянута за уши": "Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ".

Мельник убежден, что если бы Украина вскоре вступила бы в НАТО, "то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасность всей Европы".

"Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия - отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат", - сказал он.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что сигнал от НАТО относительно подтверждения политики открытых дверей для Украины и представление сильного аргумента о том, что Россия не будет иметь голоса в Альянсе, сейчас как никогда актуально для Киева.