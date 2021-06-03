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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели
В Украине зафиксирован 2 581 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 3 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"3 июня 2021 в Украине зафиксирован 2 581 новый случай заболевания COVID-19. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 059 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 02 летальных случаев - 102;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 02 выздоровели - 9 405 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 26 468 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 05 методом ИФА - 11 308 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 20 953 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 08 заболели - 2 209 417 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 08 выздоровели - 2 072 091 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 08 летальных случаев - 50 959;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 261 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 102 человека, зафиксирован 2 581 новый случай заражения, 9 519 человек выздоровели 14

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