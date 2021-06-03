До конца года справка о регистрации у всех будет в смартфоне, - Федоров
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Громадське", передает Цензор.НЕТ.
Министр пояснил, что в Украине более тысячи громад, у каждой из которых есть собственный территориальный реестр. И они между собой не взаимодействуют.
"То есть просто нужно было, когда принимали законопроект, сказать, что только в демографическом реестре хранится информация о прописке", - отметил Федоров.
Он добавил, что с 1 апреля выпустили специальное постановление.
"Громады должны подключаться к нашему реестру, а если нет у них технологических возможностей, мы предоставляем интерфейс от демографического реестра, где они фиксируют эту информацию. Уже присоединились 6 крупных областных центров, и в течение ближайших нескольких недель еще тысяча громад заработает", - сообщил министр.
Федоров обещает, что проблему с пропиской решат до конца года.
"И она у всех будет в смартфоне. Мы перекладываем эту ответственность - носить эту справку - на плечи государства", - сказал министр.