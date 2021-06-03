Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как "морального апостола"

Украина сожалеет, что Германия заблокировала поставки ей оборонительного вооружения.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому военно-политическому журналу LOYAL, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как некоего "морального апостола". Мы бы хотели приобрести современные немецкие военные системы, принадлежащие к лучшим в мире. Но из-за политического оппортунизма это невозможно, и это очень досадно", — заявил дипломат.

По его убеждению, берлинское "табу на поставки оружия" должно быть сломано.

"Так же, как и Израиль, Украина имеет полное право на самозащиту. Ведь речь идет об оборонительном оружии. Немцы поставляют нам ценное оборудование в медицинской сфере, а наши раненые военнослужащие проходят лечение в госпиталях Бундесвера. За все это мы очень благодарны. Но поддержка нас - именно сейчас - модернизация нашей обороны с помощью новых военных систем полностью отвечала бы немецким интересам", — сказал Мельник.

Иначе, как убежден дипломат, Германия сама себя изолирует и "лишится возможности влиять на любые процессы". Он также указал на то, что "у британцев по этому другое мнение, в принципе, как и у американцев, турок и других наших партнеров".

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Отдельно посол Украины в Германии прокомментировал вопрос о возможном возобновлении Украиной статуса ядерной державы: "Здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня".

В то же время он напомнил, что Германия, наряду с ядерными государствами, оказывала мощное политическое давление на Украину сразу же после обретения ею независимости, "чтобы мы избавлись от своего ядерного арсенала".

"Поэтому также и Федеративная Республика Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, и она должна помочь как можно скорее стать членом НАТО", — сказал Мельник.