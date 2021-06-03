Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 172,4 млн, число жертв - более 3,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 июня в мире зарегистрировали 489 890 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 952 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 172 430 557 случаев инфицирования, из них 489 890 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 706 682 человек, из них 10 952 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 155 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, США, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 11-ю и 3-ю позицию соответственно.