Восстановление участка трассы Р-33 на Одесчине завершат уже в июне

Ремонт участка трассы Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка в Одесской области подходит к финишу. Сейчас на дороге начали укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

Общая протяженность отрезка составляет 8,7 км. Работы здесь стартовалив марте, и за это время подрядчик удалил кустарники и мелколесье, распушил покрытие, устроил усиленную основу по технологии "холодного ресайклинга", а также нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

В настоящее время на участке км 369+802 - км 378+505 от села Ангелиновка в направлении села Розаливка компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг" в рамках президентской компании "Большая стройка" уже начала укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Отмечается, что работы идут с опережением графика. На объекте осталось установить съезды и примыкания, установить дорожные знаки и нанести разметку.

В ремонте дороги задействованы 90 работников и 55 единиц спецтехники. Завершить его планируют уже в июне.

Трасса Р-33 протяженностью 358,9 км проходит через густонаселенные районы Одесской и Винницкой областей и заканчивается возле международного пункта пропуска Кучурган на границе с Республикой Молдова. .

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является приоритетным в 2021 году.

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