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В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора

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В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора
Суд разрешил осуществить специальное досудебное расследование в отношении беглого президента Украины Викторя Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии (in absentia).

В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения в сентябре - октябре 2010 года экс-президентом действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как Президента Украины. Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, в результате возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую Законом Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

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  • Елена Голиц
    млаять!
    это же сколько уже потрачено денег на возню с этим шапкокрадом? У него нету столько денег что бы компенсировать эти фемидовские расходы при конфискации!
    Не проще ли было бы его придушить в какой нибудь ростовской подворотне? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2814
  • Александр b9c4d8fd
    Гы, не прошло и 11 лет...
  • Підлога Маккартні
    А шо Федрыч власть захватывал и бегал как Бацка с автоматом и сыном стоматологом ? В отношении Януковича проведут специальное досудебное расследование по факту захвата государственной власти, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8948
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