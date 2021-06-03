Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского

Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, решение о признании лица олигархом должет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.

"Решение о признании лица таким, которое имееет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на основании представления Кабинета Министров Украины, члена Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины", - сказано в документе.

"Решение СНБО о признании лица таким, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), является основанием для включения таких лиц в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", - следует из законопроекта.

Согласно документу, формирование и ведение Реестра будет обеспечивать Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На официальном веб-сайте СНБО должен быть обеспечен открытый круглосуточный доступ к Реестру с возможностью просмотра, копирования и распечатки информации, а также в виде набора данных (электронного документа).

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