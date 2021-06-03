Новости

Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

2 44046
Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского
Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, лица, включенные в Реестр олигархов, столкнутся с рядом ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.

Так, статьей 7 законопроекта "Правовые последствия включения лица в Реестр" предлагается лицам, которые включены в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, запретить: 

- осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

- выступать покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Включенные в Реестр лица обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Читайте также: Решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО, - законопроект Зеленского

Топ комментарии

  • Рома Маестро
    РЕЕСТР ОЛИГАРХОВ (от ЗЕленского):
    1. Порошенко.
    2.Порошенко.
    3.Порошенко.
    4.Порошенко.
    5.Порошенко
    6.Поршенко.
    7.Поршенко.
    8.Поршенко.
    9.Порошенко.
    10.Порошенко.
    Конец списка.
  • 5 копійок
    Пізно всрався кацаваротка. Все вже скуплено.
  • Підлога Маккартні
    А когда уберут премьер министра Дениса Шморгаля?????? Он же стаавленник Рина Леонидовича. Про ставленника бородатой Бабушки я вообще молчу это сам презеденет Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского - Цензор.НЕТ 7310
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости