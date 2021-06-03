Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации, - законопроект Зеленского

Согласно предложенному Раде президентскому законопроекту о деолигархизации, лица, включенные в Реестр олигархов, столкнутся с рядом ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованный на сайте ВР проект закона.

Так, статьей 7 законопроекта "Правовые последствия включения лица в Реестр" предлагается лицам, которые включены в Реестр лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни, запретить:

- осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине";

- выступать покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Включенные в Реестр лица обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

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