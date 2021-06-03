Утром на рынке "Столичный" вспыхнул конфликт: в ход шли дымовые пакеты и петарды, - полиция. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
"Сегодня по спецлинии полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный" с применением дымовых пакетов и петард. На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.
Отмечается, что полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет.
Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.
Также сообщается, что в настоящее время полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный".
В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.
В полиции также отметили, что конфликт происходит на фоне выяснения прав собственности.
Фото: полиция Киевской области/Facebook