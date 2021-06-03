Утром на рынке "Столичный" вспыхнул конфликт: в ход шли дымовые пакеты и петарды, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве на рынке "Столичный" произошел конфликт на почве выяснения прав собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"Сегодня по спецлинии полиции "102" поступили обращения граждан о нарушении общественного порядка на территории рынка "Столичный" с применением дымовых пакетов и петард. На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, взрывотехники и спецназовцы.

Отмечается, что полиции удалось избежать физического противостояния между сторонами инцидента. Пострадавших пока нет.

Правоохранители начали следственные действия в админздании рынка. Доступ к указанному помещению сейчас ограничен.

Также сообщается, что в настоящее время полиция охраняет общественный порядок и проводит превентивные меры на рынке "Столичный".

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В ближайшее время будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято решение о привлечении их к ответственности.

В полиции также отметили, что конфликт происходит на фоне выяснения прав собственности.







Фото: полиция Киевской области/Facebook